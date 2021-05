Así luce ahora Darla, de "Los pequeños traviesos"

La cinta de "The little rascals" ("Los pequeños traviesos") . De ellos, la pequeña Darla fue una de las queridas estrellas que hizo reír a muchos y, recientemente, se revelaron cómo luce en la actualidad.

La cinta "The little rascals" ("Los pequeños traviesos") es ya un clásico que conquistó el corazón de muchos con sus inocentes travesuras y la personalidad de sus personajes.

Entre esos personajes, sobresale Darla, una simpática niña que fue interpretada por la actriz Brittany Ashton Holmes, a los cinco años.

Darla era la enamorada de Alfalfa, quien tenía prohibido acercarse a una niña por ser parte de un club solo para niños, liderado por su mejor amigo, Spanky McFarland.

Alfalfa siempre esconde su amistad con Darla y lo que siente por ella, hasta que llega Waldo, un niño nuevo a la ciudad, con quien rivaliza por la atención de la pequeña.

"Los pequeños traviesos" fue lanzada en 1994 y está considerada como una de las mejores películas infantiles de todos los tiempos, según la crítica especializada.

La protagonista

Brittany Ashton Holmes también participó en la serie "Ellen" y "Red Shoe Diaries" (1995;) así como "Death benefit", "Inhumanoid" y "Humanoids from the deep", en 1996.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SHADES OF WEDDING (@shadesofwedding)

La artista tuvo después un breve regreso a la industria del cine, en 2014, con la cinta "We hate Paul Revere" y participó en la reunión de aniversario de "The little rascals".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pérola Krissia (@perolakrissia)

Así luce Brittany Holmes en la actualidad:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GcastilloR (@efemerides_de_famosos)