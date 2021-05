Las primeras imágenes de Camila Cabello como Cenicienta

En redes sociales se viralizó en look de la cantante de pop Camila Cabello como Cenicienta.

Camila Cabello debutará como actriz en Cenicienta, el musical que se estrenará en Amazon Prime Video.

La cantante cubana-estadounidense compartirá escena con Nicholas Galitzine, quien interpretará al Principe Robert.

(Foto: Instagram)

Esta versión fue escrita por Kay Cannon.

“Cenicienta es un clásico que todos conocemos y amamos, pero esta vez con un toque moderno único y protagonizado por la sensacional Camila Cabello y un elenco de estrellas. El productor James Corden y el equipo de cineastas han tomado este amado cuento de hadas y lo han renovado con una perspectiva fresca y empoderadora que resonará en el público y las familias de todo el mundo. No podríamos estar más emocionados de que nuestros clientes globales canten y bailen con la reimaginación de esta historia clásica del director Kay Cannon “, dijo la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cinderella Movie (@cinderellamovieofficial)

Se dice que habrá canciones pop de artistas contemporáneos y temas originales de la cantante cubana-estadounidense. La médula de la trama tendrá tres canciones en la banda sonora: Single Ladies (Put a Ring on It) de Beyoncé, Sweet Dreams (Are Made of This) de Eurythmics y Good Times de Chic.

Otros actores que también participan son Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter, Pierce Brosnan, James Corden, John Mulaney, Charlotte Spencer, Maddie Baillio y Romesh Ranganathan como parte del cast.

Cinderella se lanzará el mes de septiembre del 2021.