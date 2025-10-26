¡En imágenes! Así luce la Plaza de la Constitución por actividad religiosa

La feligresía católica da muestras de su fe en el Sínodo Arquidiocesano que se celebra esta tarde.
Miles de feligreses, procedentes de distintos lugares, participan la tarde de este domingo 26 de octubre en la celebración del Segundo Sínodo Arquidiocesano, en la Plaza de la Constitución.
La actividad tiene como finalidad promover la fe y difundir el mensaje del Evangelio a toda la población. Por ello, se llevaron a cabo varias caminatas que terminaron en el citado punto de reunión, frente a la Catedral Metropolitana.
Fieles católicos de todas las edades participaron en los recorridos y en la misa de envío, dirigida por monseñor Gonzalo de Villa.
El líder religioso celebró la alegría y el testimonio de quienes se unieron al encuentro y los llamó a mostrar todos los días su amor a Cristo y a sus enseñanzas.
Acá puedes ver en vivo la actividad religiosa que se desarrolla en la Plaza de la Constitución:
