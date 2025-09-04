Así luce la Plaza de la Constitución previo al partido de la Selección Nacional

Quedan pocas horas para que la Selección de Guatemala inicie su camino al Mundial 2026 contra El Salvador.
Guatemala inicia el sueño de la Copa Mundial 2026 frente a El Salvador este jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas.
La expectativa por ver a la Selección de Guatemala es alta y ante la escasez de entradas para asistir al estadio Cementos Progreso, la afición podrá verlo en pantallas gigantes.
El Gobierno de Guatemala anunció que habrá pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución para que todos los guatemaltecos puedan disfrutar de este transcendental encuentro.
Así luce hasta hora el montaje:
Ahora bien, si prefieres ver el juego desde la comodidad de tu casa, podrás disfrutarlo por televisión a través de Tigo Sports (canal 6 o 706 en HD), además de tener la opción de streaming por la Aplicación o Web de Tigo Sports Guatemala.