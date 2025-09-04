¡Vamos Guate! Los aficionados sorprenden a la Selección Nacional (video)

-

Guatemala inicia el sueño de la Copa Mundial 2026 frente a El Salvador, y los aficionados también.

La Selección de Guatemala inicia su camino al Mundial 2026 contra El Salvador este jueves 4 de septiembre, a las 20:00 horas.

El buen desempeño en la reciente Copa Oro, además del hecho de haber regresado a una última fase del torneo clasificatorio, ha devuelto la confianza para decir, que este intento 17 por cumplir el sueño, sea el que se haga realidad.

Con esa esperanza e ilusión, muchos aficionados sorprendieron a la Selección con el grito de ¡Sí se puede!, porras, juegos pirotécnicos y una gran algarabía.

Mira aquí el emotivo momento:

¿Dónde ver el partido?

El encuentro será este jueves a partir de las 20:00 horas.

Si no irás al estadio, podrás disfrutarlo por televisión a través de Tigo Sports (canal 6 o 706 en HD), además de tener la opción de streaming por la Aplicación o Web de Tigo Sports Guatemala.

Además, el Gobierno instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, zona 1, para que puedas disfrutar de este trascendental duelo.