Así luce la ruta al Atlántico tras derrumbe (video)

El derrumbe dejó grandes rocas sobre la carretera.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Derrumbe en ruta al Atlántico detiene el tránsito (video)
Un derrumbe ocurrido entre el kilómetro 63 y 66, ruta al Atlántico, afectó el paso por el sector este sábado 30 de agosto.
Según las autoridades, el carril más afectado fue el que dirige hacia la ciudad, sin embargo, grandes rocas alcanzaron también el carril contrario.
A esta hora de la tarde, rocas de gran tamaño y volcanes de tierra siguen cayendo y obstaculizando el paso.
Sin embargo, las autoridades ya trabajan en el lugar.