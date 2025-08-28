Así luce Stephanie, la niña del cabello rosa de "Lazy Town"

-

Stephanie la famosa niña del cabello rosado en la serie infantil "Lazy Town" fue interpretada por dos actrices, adolescentes, así luce una de ellas.

Si fuiste niño en los años 2000 o tuviste hijos que eran pequeñitos en ese momento seguro recordarás la serie que se transmitió en Nick Jr., Discovery Kids y en Playhouse Disney. Las canciones eran pegadizas y las aventuras de sus personajes también.

Foto: Oficial.

Stephanie Meanswell fue interpretada por Julianna Rose Mauriello y Chloe Lang, la serie fue desarrollada en Islandia por Magnús Scheving, un famoso gimnasta y acróbata que durante años había promovido entre los padres la importancia de una vida saludable a través de Sportacus.

Las dos primeras temporadas se desarrollaron entre 2004 y 2007 y la tercera y la cuarta entre 2013 y 2014, las aventuras que ocurren en un pueblo ficticio llamado LazyTown, donde el Guardián N°10, Sportacus, enseñaba a sus habitantes a llevar una vida saludable y a ser más activos, al tiempo que les ayudaba a resolver los diversos problemas que se presentaban entre ellos.

Foto: Instagram.

El programa combina acción en vivo, títeres e imágenes generadas por computadora siendo pionero en su realización.

Julianna Rose Mauriello

Fue la primera en interpretar a Stephanie, una la alegre niña de 8 años que al momento de realizar las grabaciones era adolescente. Actualmente tiene 34 años.

Participó en un episodio de la mini serie The Doc Files, luego se alejó de los focos. En 2018 se graduó como terapeuta ocupacional y siempre recuerda su etapa de actriz con cariño.

No es muy activa en redes sociales y postear cosas de su vida en familia y su profesión.

Así luce ahora

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.