Así luciría Terry, el rebelde de "Candy, Candy", según la IA

Terry, uno de los personajes más queridos de la caricatura "Candy Candy", es real gracias a la Inteligencia Artificial.

Luego de que hace unos meses salieran a luz Archi, Antony, Klim, Candy, el tío abuelo William, la señorita Pony y la hermana María en un video, sin uno de los famosos enamorados de la dramática vida de la traviesa adolescente, muchos pidieron al rebelde de la trama.

Así era Terry en Candy, Candy.

Un clip nuevo en las redes sociales agregó al hijo de Eleanor Baker y el Duque de Granchester de Inglaterra, de inmediato hubo opiniones encontradas.

Mientras algunas personas recordaron viejos tiempos con nostalgia, otros no estaban de acuerdo con su aspecto físico: "no, no capto la esencia de Terry", "me desmayé con Albert", "están bien todos menos Terry", "la IA no acertó con Terry, era más lindo", afirmaron.

Acerca de "Candy Candy"

Es un animé japonés lanzado en los años 70 que se basó en un manga del mismo nombre. Narra la vida de Candice White, una huérfana que vive en el "Hogar de Pony", donde junto a su mejor amiga Ani esperan ser adoptadas.

