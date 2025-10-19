Así lucen los pandilleros recapturados y sus cómplices

Dos pandilleros fueron recapturados por las autoridades, pero además seis cómplices fueron detenidos. La mayoría porta tatuajes que hacen referencia al Barrio 18.
Te interesa: Reo fugado el "Monstruo" era custodiado por pistolero del Barrio 18
Tras varios allanamientos, autoridades reportaron la recaptura de Melcin Gabriel de León, de 32 años, ("Little Strong") integrante de la clica "Solo para Locos" y de Marlon Manolo Martínez Sincuire, 36 años, ("Monstruo" o "Espectro"), líder del Barrio 18.
Junto a ellos capturaron a seis personas más, quienes colaboraron con esconderlos y uno en especial que se encargaba de cuidar al "Monstruo".
Tras su captura, la Policía Nacional Civil, mostró fotografías de los capturados, las dos mujeres detenidas bajaron la cabeza ante las cámaras, mientras los hombres sostenían una mirada desafiante.
Los pandilleros portaban ropa de lona y deportiva, en el caso de los cómplices no tenían tatuajes visibles, a diferencia de uno de los fugados, quien tiene el rostro completamente tatuado.
En el caso de "Little Strong" estaba acompañado por su hermano, su conviviente, su cuñada y otros dos cómplices. Mientras, "Monstruo", era acompañado por un pistolero del Barrio 18.
La localización de estos pandilleros se logró por llamadas anónimas que recibieron las autoridades, quienes se trasladaron hacia Huehuetenango y con orden de juez, allanaron las viviendas ubicadas en condominios.