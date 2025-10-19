Así lucen los pandilleros recapturados y sus cómplices

-

Dos pandilleros fueron recapturados por las autoridades, pero además seis cómplices fueron detenidos. La mayoría porta tatuajes que hacen referencia al Barrio 18.

Tras varios allanamientos, autoridades reportaron la recaptura de Melcin Gabriel de León, de 32 años, ("Little Strong") integrante de la clica "Solo para Locos" y de Marlon Manolo Martínez Sincuire, 36 años, ("Monstruo" o "Espectro"), líder del Barrio 18.

Junto a ellos capturaron a seis personas más, quienes colaboraron con esconderlos y uno en especial que se encargaba de cuidar al "Monstruo".

Tras su captura, la Policía Nacional Civil, mostró fotografías de los capturados, las dos mujeres detenidas bajaron la cabeza ante las cámaras, mientras los hombres sostenían una mirada desafiante.

Estos son los mareros capturados junto a los prófugos "Liro Strong" y "Monstruo o Spectro"



Entre los capturados se encuentra Kary Dalila Recinos Bernabé, de 41 años, tiene dos antecedentes por posesión para el consumo, es pareja de Melcin Gabriel de León, de 32 años pic.twitter.com/3CHiuqQEKx — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 19, 2025

Los pandilleros portaban ropa de lona y deportiva, en el caso de los cómplices no tenían tatuajes visibles, a diferencia de uno de los fugados, quien tiene el rostro completamente tatuado.

En el caso de "Little Strong" estaba acompañado por su hermano, su conviviente, su cuñada y otros dos cómplices. Mientras, "Monstruo", era acompañado por un pistolero del Barrio 18.

Urgente#EquipoDeBúsquedaDeFugitivos #DIPANDA traslada a tribunales a los dos pandilleros recapturados tras fuga



También fueron detenidos otros seis mareros, entre ellos dos mujeres, una de ellas conviviente de alias “Liro Strong”, así como cuatro pandilleros más. pic.twitter.com/SflXG7qe5h — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 18, 2025

La localización de estos pandilleros se logró por llamadas anónimas que recibieron las autoridades, quienes se trasladaron hacia Huehuetenango y con orden de juez, allanaron las viviendas ubicadas en condominios.