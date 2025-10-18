Reo fugado el "Monstruo" era custodiado por pistolero del Barrio 18

-

Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" fue recapturado, junto a él un pistolero que se encargaba de cuidarlo.

Alias "Monstruo", pandillero del Barrio 18, fugado de Fraijanes II, fue recapturado en Huehuetenango.

Durante el operativo, el Ministerio Público reportó la captura de Rudy Alexander, pistolero del Barrio 18.

Su detención se realizó en flagrancia, por encontrarse en el mismo inmueble y será acusado de encubrimiento.

Según la investigación, se encargaba de cuidar a "Monstruo".

En el lugar fue localizada un arma de fuego, con dos cargadores y 23 municiones. También fue hallada una peluca, cuatro teléfonos celulares, una tarjeta SIM y una micro SD. Un vehículo que se encontraba en el inmueble, fue secuestrado.

2025: 291 días de trabajo fuerte y firme



Ministerio Público coordina captura en flagrancia de pistolero que cuidaba a reo fugado alias "Monstruo"



En seguimiento a allanamiento liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión para la recaptura de Marlon Manolo… pic.twitter.com/kVg0plIqDE — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 18, 2025

Antecedentes

El Ministerio Público (MP) informó que el detenido tenía orden de captura por el delito de evasión, emitida el 14 de octubre del presente año y seis antecedentes criminales, entre ellos dos por asesinato, motín de presos, robo agravado y tráfico de drogas, cometidos entre 2004 y 2009.