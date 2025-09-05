Así lucen los Rugrats en la vida real según la IA

Una publicación muestra a los Rugrats en la vida real según la Inteligencia Artificial.
En la publicación se aprecia a Tommy Pickles, Dil, Carlitos, Angélica, Lili y Kimi como niños pequeños y su personalidad como niños reales es impactante.
Hacen falta algunos personajes como los padres de los pequeños y Susie y por ello muchos esperan la segunda entrega.
Acerca de los Rugrats
Es una serie de televisión de animación estadounidense creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain para Nickelodeon. Se estrenó el 11 de agosto de 1991 y terminó en 2004, fue la serie de más larga duración de Nickelodeon hasta 2012, cuando fue superada por Bob Esponja con su episodio.
Trata acerca de las aventuras y los juegos imaginarios del grupo de bebés: Tommy Pickles, Chuckie Finster (Carlitos Finster en Hispanoamérica), los gemelos Fili y Lili, y la prima de Tommy, Angélica Pickles quienes tienen la sala y el jardín como un lugar lleno de mundos distintos. Los adultos de la serie casi siempre son inconscientes de lo que los niños están haciendo, sin embargo, esto le proporciona más espacio a los niños para explorar y descubrir sus alrededores.
