Así lucen los "Supersónicos" en la vida real gracias a la IA

Recientemente se hizo viral cómo lucirían "Los Supersónicos" (The Jetsons) en la vida real gracias a la Inteligencia Artificial.

La famosa caricatura futurista creada por William Hanna y Joseph Barbera se transmitió entre 1962 y 1963 e hizo feliz a varias generaciones, principalmente en los 80, cuando apareció en los canales nacionales.

La trama

Se trata de las aventuras de los Sónico, una familia de clase media-alta que vivía en el espacio, en el año 2062, donde los planetas habían sido colonizados por los humanos y las enfermedades no existían, las tareas diarias se manejan a través de artefactos robóticos y avances tecnológicos. Los personajes son: Super, su esposa Ultra, y sus hijos Cometín de 6 años y Lucero de 15, además de Robotina, quien se encargaba de las tareas de limpieza y el perro de la familia Astro.

Entre las avanzadas tecnologías destacaban las "Autonaves" que no tocan tierra ya que las casas, comercios y universidades se encontraban flotando en el aire. También destacan los teléfonos con pantalla llamados "visófonos" y para moverse se hacía a través de las cintas transportadoras, además de los paseadores de perros automáticos y las máquinas que hacían la comida escogiendo el menú a través de una computadora.

Super tenía un duro trabajo tres días a la semana, apretar botones durante 3 horas en la compañía Engranitos de Aerocohetes Espacial. Su jefe, el señor Espacial, le exigía rapidez con el fin de superar a la competencia: la compañía Engranotes y Clavos Cosme Cósmico, liderada por el señor Cósmico, quien el Señor Espacial trataba de robarle las ideas.

La cuenta Thataipage mostró a los personajes más realistas gracias a la IA, en espacios que podrían ser su hogar, como personas reales, agregando emoción entre quienes recuerdan esta famosa serie.

