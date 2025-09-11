Conócete y cuídate: guía ilustrada para niñas que exploran su cuerpo con curiosidad

-

La doctora Jennifer del Valle, ginecóloga y obstetra con más de 18 años de experiencia, acaba de publicar "Así es mi vulva", un libro ilustrado dirigido a niñas, adolescentes y cualquier persona que quiera entender mejor el cuerpo femenino.

"Quise hacer una herramienta sencilla, clara y amorosa para empoderar a las niñas desde pequeñas", explica.

Asegura que con este libro decidió salir de su zona de confort para dejar un legado.

La idea nació de lo que ella ve a diario en su consulta: el desconocimiento sobre la anatomía femenina. "De cada 10 mujeres que veo, al menos 8 no saben identificar su zona genital. Y no tiene nada que ver con el nivel educativo", asegura.

“ La educación sexual no es solo anticoncepción; es anatomía, autocuidado y prevención.". ” Jennifer del Valle Ginecóloga

Criada en una familia trabajadora y sin antecedentes médicos, Jennifer se convirtió en la primera doctora, y también la primera escritora de su casa.

"Desde niña supe que tenía que hacer algo distinto", cuenta. Hoy, además de su consulta, conferencias y cirugías, dedica sus fines de semana a proyectos como este libro, que escribió pensando en su sobrina Valentina, de 9 años.

8 de cada 10 mujeres No conocen su zona genital

Así es mi vulva

Un libro infantil, médico y educativo

Dirigido a niñas desde 7 años

Ilustrado y escrito en lenguaje sencillo

Incluye tres secciones:

Autoconocimiento: partes y funciones Autocuidado: higiene, ropa, protección Reglas de oro: prevención del abuso

Cada ilustración busca educar sin miedo ni vergüenza.

El personaje principal es una niña que no entiende por qué no puede rascarse si le pica, o por qué debe cerrar las piernas al sentarse. Esa curiosidad la lleva a conocer a su vulva, una amiga que le explica, parte por parte, cómo funciona su cuerpo.

"El conocimiento es poder. No podemos prevenir el abuso o cuidarnos si no sabemos cómo se llama cada parte. Este libro es un paso para que las niñas conozcan su cuerpo sin miedo ni vergüenza", puntualiza.

Dónde lo puedes adquirir

Editorial Puerto Seguro

Teléfono: 4297 6162