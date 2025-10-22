Versión Impresa
Así movilizan el bus que volcó en el puente Tinco, zona 7 de Mixco (video)

  • Por Jessica González
22 de octubre de 2025, 08:54
El bus ya está siendo movilizado. (Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

El bus ya está siendo movilizado para liberar el paso en el sector. 

Un bus colectivo volcó esta madrugada de miércoles 22 de octubre justo al ingresar al puente Tinco, ubicado en el kilómetro 15.5, zona 7 de Mixco.

El piloto se dirigía de la colonia Belén hacia la ciudad capital cuando perdió el control y cayó del puente.

Debido al fuerte impacto, más de 40 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios.

Así lo movilizan

Agentes de Tránsito de la Municipalidad de Mixco (Emixtra) se encargaron de coordinar la movilización del bus, el cual está siendo llevado a una isla donde no obstaculice el paso hacia la ruta Interamericana.

Hasta ahora no se saben con exactitud las causas que originaron el accidente, aunque el piloto afirmó que perdió el control del bus debido a desperfectos mecánicos.

