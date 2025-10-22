Varios heridos al volcar bus en puente Tinco en z. 2 de Mixco

-

Un bus volcó al ingresar al Puente Tinco y afecta la conexión con la ruta Interamericana.

Un bus volcó este miércoles al ingresar al puente Tinco, zona 7 de Mixco, bloqueando el carril de incorporación hacia la ruta Interamericana.

El bus salió de la colonia Belén con rumbo a la ciudad capital.

: Jorge Sente pic.twitter.com/YDfHZvo96Q — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 22, 2025

Según Bomberos Municipales trasladaron a seis personas a distintos centros asistenciales, tres de ellos al hospital Roosevelt y tres al IGSS 7-19. Mientras que Bomberos Voluntarios indicaron que fueron trasladadas un aproximado de 46 personas entre hombres y mujeres.

Además, indicó que entre los heridos se encontraba una persona con posible amputación de dedos, otras personas con posibles fracturas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

(Foto: Bomberos Municipales)

Según los reportes de los socorristas algunos heridos presentaban golpes y erosiones leves, mientras que otros fueron trasladados a centros médicos en estado inconsciente.

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

Desperfecto mecánico

Según versión del piloto del bus entrevistado por noti7, el accidente fue ocasionado por desperfectos mecánicos, "fue desperfecto mecánico, sentí que tronó algo adelante y fue donde me giró el bus, uno nunca sabe el momento en el que se arruinará una cosa. Yo vengo tranquilo ya me hicieron las pruebas necesarias", indicó.

Hasta el momento se desconocen las causas del incidente. Por ahora el tránsito permanece afectado mientras las autoridades trabajan para retirar el bus y liberar el paso en el sector.