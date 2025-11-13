Así nació "Como un duende" mítica canción de Alux Nahual

-

Recientemente se reveló cómo surgió una de las canciones de Alux Nahual más aclamadas: "Como un duende".

Oscar Conde, uno de los integrantes de la agrupación fue el autor y contó en qué se inspiró para componer la letra de esta poderosa canción que habla acerca de la niñez vulnerable.

Uno de los discos que contiene la famosa canción "Como un duende".

"Surge de una situación personal muy especial porque cuando tuve a mi primera hija Rocío yo la dejaba todas las noches dormida en su cuna, calientita, con su pachita y me iba a ensayar de noche, con Alux y en uno de esos viajes pasé por el Portal de Comercio y vi una escena que me marcó para siempre, ver a una niña de 5 años aproximadamente acostando a un bebé de meses en un cartón, alistándose para dormir" expresó.

"Dejar a mi hija en su cunita y mirar a una niña haciendo eso me marcó, parece un duendecito que aparece en la noche y parece fantasía pero no, es una niña que está ahí", explicó.

Foto: Rocio Conde.

Acerca de Oscar Conde

El músico está a cargo de la flauta, el saxofón, teclados y guitarras, ha compuesto más de 200 temas. Integra Alux Nahual desde 1987. También es artista visual, especializado en ilustración. Es dibujante y diseñador gráfico. Es autor del "Libro de Canciones", una antología con su obra. También es productor y director musical.

Creó el "Taller de la canción popular" que se imparte dos veces por año y fue vicepresidente por 10 años de la Asociación de autores y compositores AEI, de donde es miembro fundador. Creó una metodología para motivar la realización de canciones a nivel escolar y profesional.

Gira en México

Alux Nahual tiene programada una gira en México tras 28 años, la cita es el jueves 20 y viernes 21 de noviembre en

"Volvemos con la misma ilusión, la misma alegría y con la misma fuerza, nuestra música no solo se escucha, se siente, cada acorde forma parte de neustra cultura centroamericana", explica Álvaro Aguilar y Oscar Conde.

Alux Nahual

A una de las bandas de rock guatemalteco más conocidas y queridas de la región. Se formó 1979 por Álvaro Aguilar (guitarra acústica), quien acompañado de su hermano Plubio (bajo) y de su primo Ranferí (guitarra eléctrica y acústica) se empiezan a presentar en Café Bar, de la ciudad de Guatemala.

Luego se integraron a la banda Javier Flores (batería), Paulo Alvarado (chelo) y Jack Schuster (violín) al inicio tocaban música de bandas populares en inglés, hasta que encontraron su llamado con sus letras.

La producción Alux Nahual (1981) fue un fenómeno que en un principio se hizo público de boca en boca. Óscar Conde se unió durante la producción "Conquista", aportando a la banda el sonido de la flauta, saxofón, teclados e instrumentos autóctonos de Guatemala.

MIRA:

@aluxnahualoficial Oscar Conde relata cómo escribió "Como un Duende". Nos vemos en México el 20 y 21 de noviembre. ♬ sonido original - Alux Nahual

RECUERDA: