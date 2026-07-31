Así ocurrió ataque armado en Jalapa que dejó dos muertos (video)

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Una pareja fue intercepta por desconocidos cuando iban a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió en la madrugada de este 31 de julio, cuando Bomberos Voluntarios acudieron a la 1a. calle y 3a. avenida, de la zona 2 del Barrio San Francisco, Jalapa, a socorrer a las víctimas de un ataque armado.

Al llegar al lugar, se encontró a una mujer y un hombre tendidos sobre el asfalto por lo que los socorristas confirmaron su muerte.

Un video de seguridad captó el momento del ataque donde se observa a las víctimas circulando sobre la ruta cuando fueron sorprendidas por desconocidos.

Los sujetos a bordo de una moto sacaron sus armas e iniciaron a dispararles en repetidas ocasiones.

Esto causó que las víctimas cayeran al suelo heridas y pese a estar abatidas, los responsables continuaron disparándoles mientras huían del lugar.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como José Daniel Cante Medina, de 31 años, y Katherine Daniela Jacobo Navas, de 27 años. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho.