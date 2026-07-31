Desalojo en Nebaj: ministro Villeda dice que las imágenes son "reprochables"

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Las acciones realizadas por los agentes policiales serán analizadas, según indicó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) emitió un comunicado este viernes tras los incidentes ocurridos en Santa María Nebaj, Quiché, en donde una mujer de la tercera edad fue desalojada a la fuerza de su vivienda por agentes policiales.

Ante lo sucedido, el Mingob dijo que mantiene la coordinación con las instituciones competentes para dar seguimiento a los hechos registrados, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) continúa desarrollando las diligencias que le corresponden para preservar el orden público.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, calificó como "muy lamentables" y "reprochables" las imágenes que dejó este incidente.

Asimismo, Villeda enfatizó que, "todo esto se da alrededor de una orden judicial, luego de un proceso que se ha cumplido con todas las etapas, que ha cumplido con todas las instancias revisoras y que ha dejado firme una resolución de una jueza que ha ordenado el lanzamiento de los habitantes de este inmueble".

El funcionario también reiteró que la actuación de la PNC responde al cumplimiento de mandatos judiciales.

Una mujer de la tercera edad fue desalojada a la fuerza en Santa María Nebaj, Quiché. (Foto: Mardoqueo Guzmán / Nuestro Diario)

"La Policía actúa con base en una orden judicial. La Policía no puede determinar qué órdenes obedece y qué órdenes no obedece. La Policía tampoco entra a determinar cuáles son las circunstancia que se dieron alrededor del proceso que motivó la orden de lanzamiento emitida por un juzgado", afirmó.

Se evaluará

El Mingob señaló que, revisará la actuación policial durante el procedimiento. "Nosotros tenemos que reevaluar o analizar si se cumplieron con todos los protocolos para llevar a cabo este lanzamiento. Esto es una obligación moral y legal que tenemos también como Ministerio de Gobernación y PNC", agregó la Inspectoría General.

Además, se evaluará la acción de los agentes policiales y se determinará "las responsabilidades personales de cada agente si es que hubo alguna agresión", especialmente por tratarse de una persona de la tercera edad.

"Tenemos que encontrar el equilibrio entre cumplir la ley y proteger a las personas vulnerables", puntualizó Villeda.