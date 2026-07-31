“Desde arriba no ve los baches”: representante reclama al Presidente Bernardo Arévalo

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El presidente Bernardo Arévalo fue reprochado por un representante de los pueblos indígenas durante una presentación pública.

Por medio de una ronda de visitas del proyecto "Mano a Mano" este viernes 31 de julio, el mandatario se hizo presente en Huehuetenango para entregar los avances.

Durante la intervención del público, un representante de los pueblos originarios mostró su descontento hacia el gobierno.

Durante su discurso, reprochó y exigió ver la realidad de las carreteras del país y las vulnerabilidad de los guatemaltecos, especialmente de los pueblos mayas.

"Usted vino en helicóptero y no ve los baches", dijo tras haber sido informado que Huehuetenango ya no tiene vivienda de pisos de tierra.

El programa reveló que "100 mil hogares ya cuentan con piso de concreto" para promover la salubridad y desarrollo de la comunidades.

Sin embargo, estos señalamientos contrastan con los avances que el Gobierno presentó durante su visita, así como con las opiniones favorables expresadas.

Además, cuestionó a la cantidad de diputados y su gestión. El líder indígena acusó que solo los usan como una estrategia política durante sus campañas, pero no son visibilizados.

El representante también vio con preocupación la criminalidad con la que es señalada las personas migrantes, quienes por un mejor futuro migran hacia Estados Unidos bajo condiciones de inseguridad.

"¿Por qué se nos llaman ilegales? Como autoridades deben velar por nuestros pueblos", exigió el representante ancestral.