Super Bowl LX: Todo lo que ya se sabe de la final de la NFL

No es descabellado decir que el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados en el año, no solo por lo que representa para los amantes del futbol americano, sino por la expectativa que genera incluso en los que no son tan allegados al deporte norteamericano.

A pocas semanas de la celebración de la edición 60 (LX), damos un pequeño repaso de las cosas que ya se saben sobre el duelo que definirá al campeón de la NFL.

El Super Bowl LX se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero. La casa de los San Francisco 49ers será el escenario del magno evento por segunda ocasión en la historia, desde que fue inaugurado en el año 2014.

Las expectativas son altas, pues la vez anterior que el Super Bowl llegó a la bahía, en 2016, se presenció un partido memorable entre los Denver Broncos y los Carolina Panthers, que los potros terminaron ganando 24-10, en lo que fue el último partido como profesional del mítico quarterback Peyton Manning, quien en 2021 ingresó al Salón de la Fama.

Además, la elección de la ciudad californiana como sede para este año mantiene la línea de darle cierto auge a esa zona de Estados Unidos, previo a que se celebren los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. También será un pequeño test para la organización del estadio, con miras al Mundial de United 2026, donde será sede de seis partidos.

Uno de los temas de mayor interés suele ser el de las entradas y sus precios, pero al no estar todavía a la venta, es imposible saber el costo de los mismos. Eso sí, lo que es un hecho es que, además de la venta oficial, los sitios de reventa ya ofrecen un "acceso prioritario" a paquetes de viaje y boletos, por 2,500 dólares como suscripción.

Las entradas para este evento deportivo suelen ser muy cotizadas, pero lo que suele llamar más la atención son los elevados precios. Ejemplo de ello son los del año pasado, en Nueva Orleans, en donde los boletos fueron desde los 6 mil hasta los 60 mil dólares.

El show

Otra de las cosas importantes en este evento y por el que muchos que no son aficionados al futbol americano lo ven, es el Show de Medio Tiempo, que se ha caracterizado por ser un espectáculo muy esperado año con año, sobre todo para ver la capacidad de los artistas de tener una buena presentación, en poco tiempo.

Esta edición, será el múltiple galardonado Bad Bunny el encargado de poner el toque musical al juego más importante de la NFL. Su elección fue anunciada en un partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packer en un Sunday Night Football y generó múltiples reacciones en redes sociales.

El artista puertorriqueño llega en un gran momento y, sobre todo, para resaltar a la cultura latina, que es gigantesca en la zona de California. Además, el "conejo malo" es conocido por sus buenos shows en sus conciertos, por lo que se espera mucho de él, Roc Nation y Apple Music para este entretenimiento, en donde también la gente confía en ver muchas colaboraciones.