¿Perdiste tu DPI? ¡No te preocupes! Reposición Fácil en Renap de Quiché

Tramita tu DPI en Santa Cruz del Quiché y descubre las novedades del Renap: documento a color, seguridad mejorada y requisitos claros

Si deseas obtener tu Documento Personal de Identificación (DPI), el Registro Nacional de las Personas (Renap) de Santa Cruz del Quiché informó que el trámite presenta varias novedades. Entre ellas destacan que ahora el documento se imprime a color y cuenta con modernas medidas de seguridad, como hologramas y la fecha de nacimiento incorporada en la fotografía.

Orfa Karina Puac García, registradora civil, explicó que las personas menores de 60 años deben pagar Q100 para gestionar el DPI, monto que puede cancelarse en agencias bancarias autorizadas o en la ventanilla de Banrural disponible en las oficinas del Renap. En el caso de los mayores de 60 años, el trámite es gratuito.

El proceso de enrolamiento incluye foto, toma de huellas y firma. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Para obtener el documento, los ciudadanos deben presentar una certificación de nacimiento vigente y, en caso de renovación, también el boleto de ornato. En la oficina registral se realiza el proceso de enrolamiento, que incluye la toma de fotografía, huellas y firma.

El DPI es entregado en un plazo aproximado de 30 días hábiles, y el usuario recibe una notificación por mensaje de texto cuando ya está disponible.

El Renap notificará por mensaje de texto cuando el DPI esté disponible para ser recogido. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

El Renap recordó que no es necesario presentar denuncia en caso de pérdida o robo para solicitar la reposición, y que el estado del trámite puede consultarse en línea en la página oficial de la institución. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.