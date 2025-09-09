No manejes sin licencia: Así la tramitas o renuevas en Maycom de Zacapa

Conoce los requisitos para tramitar o renovar tu licencia en Maycom, así como el horario de atención y proceso
Si estás por comprar tu primera moto, automóvil o vehículo de carga y aún no tienes licencia, o si quieres renovarla, acá te comentamos cómo podrías tramitarla si te encuentras en Río Hondo, Zacapa, y sus alrededores.
La entidad encargada de este trámite es Maycom, que se encuentra en el km 136.2, ruta al Atlántico, en la Plaza Kalajari, locales 12 y 13 y atienden de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
Pero antes de ir al centro de emisiones, asegúrate de llevar estos documentos:
- Original y fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) en buen estado.
- Examen de la vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional con colegiado activo (puedes encontrar ópticas autorizadas cerca de las agencias de Maycom).
- Recibo de pago por el monto de los años de vigencia que desees (este pago se hace únicamente en las agencias Banrural ubicadas en el interior de Maycom).
- Estar solvente de multas.
- Deberás aprobar tanto el examen teórico como el práctico de manejo.
- Presentar licencia de conducir (en caso de renovación).
César Mateo, vocero policial, recomendó tener todo en orden. "Sacar licencia si no tienes, o renovarla; asimismo, siempre debes cargarla, pues nos ayuda ante cualquier emergencia que se necesite", dio a conocer.
Para hacer esta gestión no necesitas hacer cita, únicamente debes llegar y esperar tu turno. Luego debes pagar y tendrás esperar a que te llamen para que te tomen la fotografía. Posteriormente, tendrás que esperar unos minutos y tendrás en mano tu nueva licencia.