No manejes sin licencia: Así la tramitas o renuevas en Maycom de Zacapa

  • Con información de Carlos Monroy/Colaborador
09 de septiembre de 2025, 11:11
Si vives en Zacapa y sus alrededores, en la agencia de Río Hondo puedes hacer el trámite. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Si vives en Zacapa y sus alrededores, en la agencia de Río Hondo puedes hacer el trámite. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Conoce los requisitos para tramitar o renovar tu licencia en Maycom, así como el horario de atención y proceso 

Si estás por comprar tu primera moto, automóvil o vehículo de carga y aún no tienes licencia, o si quieres renovarla, acá te comentamos cómo podrías tramitarla si te encuentras en Río Hondo, Zacapa, y sus alrededores.

La entidad encargada de este trámite es Maycom, que se encuentra en el km 136.2, ruta al Atlántico, en la Plaza Kalajari, locales 12 y 13 y atienden de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Las multas por no portar licencia van desde los Q200 en adelante. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
Las multas por no portar licencia van desde los Q200 en adelante. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Pero antes de ir al centro de emisiones, asegúrate de llevar estos documentos:

  • Original y fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) en buen estado.
  • Examen de la vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional con colegiado activo (puedes encontrar ópticas autorizadas cerca de las agencias de Maycom).
  • Recibo de pago por el monto de los años de vigencia que desees (este pago se hace únicamente en las agencias Banrural ubicadas en el interior de Maycom).
  • Estar solvente de multas.
  • Deberás aprobar tanto el examen teórico como el práctico de manejo.
  • Presentar licencia de conducir (en caso de renovación).

Hay diversos tipos de licencias, desde motos hasta transporte pesado. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
Hay diversos tipos de licencias, desde motos hasta transporte pesado. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

César Mateo, vocero policial, recomendó tener todo en orden. "Sacar licencia si no tienes, o renovarla; asimismo, siempre debes cargarla, pues nos ayuda ante cualquier emergencia que se necesite", dio a conocer.

Para hacer esta gestión no necesitas hacer cita, únicamente debes llegar y esperar tu turno. Luego debes pagar y tendrás esperar a que te llamen para que te tomen la fotografía. Posteriormente, tendrás que esperar unos minutos y tendrás en mano tu nueva licencia.

