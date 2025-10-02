Así puedes solicitar la certificación de nacimiento en el Renap de Escuintla

-

Conoce los requisitos y pasos que debes de seguir para obtener tu certificación de nacimiento en el Renap de Escuintla.

La certificación de nacimiento es uno de los documentos más solicitados para distintos trámites personales y legales en Guatemala, como inscripciones escolares, gestiones bancarias, procesos legales u otros.

En Escuintla, el Registro Nacional de las Personas (Renap) ofrece a los ciudadanos varias alternativas para obtenerla, ya sea de manera presencial en sus oficinas en la cabecera y municipios, o a través de la plataforma digital.

Quienes la gestionan en una de las sedes del Renao deben identificarse con su Documento Personal de Identificación (DPI) y solicitar la emisión del documento. El trámite tienes un costo de Q15, monto que puede cancelarse directamente en la ventanilla de la institución o por medio de boletas de pago en bancos autorizados.

Una vez realizado el pago, el personal imprime y entrega la certificación al momento, lo que permite al usuario retirarse con el documento en mano.

La opción en línea es igualmente accesible y práctica. El interesado debe ingresar al portal oficial de RENAP, eportal.renap.gob.gt y acceder al apartado de servicios en línea. Tras crear una cuenta o iniciar sesión, el sistema valida los datos personales y permite efectuar el pago electrónico, también por un valor de Q15.

Al concluir este proceso, el usuario puede descargar la certificación en formato digital, lista para imprimirse y con plena validez legal.

Es importante tener en cuenta que los ciudadanos deben verificar que sus datos estén correctos en el sistema antes de solicitar la certificación, pues cualquier error requiere un trámite adicional de rectificación.

Asimismo, los padres o tutores legales están facultados para pedir la certificación de sus hijos o personas bajo su responsabilidad.

Ubicaciones

