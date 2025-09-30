¡Emprende Seguro! Saca tu Tarjeta de Salud en Zacapa sin complicaciones

-

Tramita tu tarjeta de salud en Zacapa de forma gratuita. Conoce los requisitos y el proceso paso a paso para manipular alimentos con seguridad.

Si estás interesado en tramitar tu tarjeta de salud porque quieres emprender con una venta de comida, o si en donde quieres trabajar te la solicitaron porque debes manipular alimentos, acá te contamos cómo puedes solicitarla en Zacapa.

La tarjeta de salud es un documento que emite el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para certificar que no padeces enfermedades transmisibles.

Para tramitarla, debes ir al centro de salud más cercano. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Requisitos

Lo primero que debes hacer es dirigirte al centro de salud de Gualán o la localidad que te quede más cerca y llevar:

Fotocopia de tu Documento Personal de Identificación (DPI).

Una fotografía tamaño cédula.

Si eres menor, una fotocopia del certificado de nacimiento.

Recuerda llevar tu fotografía y fotocopia de DPI para solicitar la tarjeta. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Si ya tienes resultados de tus exámenes de VDRL, orina, heces y Hepatitis A, también debes llevarlos y si no, solicitar que te los realice un médico de consulta externa.

Ya con ellos y media vez que el médico autorice la emisión, podrás recoger la tarjeta después de 24 horas, en caso de que no tengas ninguna enfermedad transmisible.

Luego de obtener tu tarjeta podrás manipular alimentos con total seguridad en tu trabajo o emprendimiento. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

Según el centro de salud de Zacapa, las muestras son procesadas en el laboratorio de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas y el proceso es totalmente gratuito.

Asimismo, ya con tu tarjeta, puedes manipular alimentos y bebidas con todas las de la ley, sin temor a que nadie se enferme.