Así puedes transformar tus imágenes en figuras de acción

La nueva tendencia que se desata en redes es la de transformarte en una figura de acción al estilo de los coleccionables Bandai.

Al igual que las imágenes de Studio Ghibli generadas por ChatGPT, ahora Google Gemini propone crear tu propia figura virtual.

Foto: Arjona Guatemala.

¿Cómo hacer tu propia figura de acción?

1. Escribe en e buscador de Google la palabra Gemini, ahí te aparecerá el sitio: Google Gemini.

2. Al abrir el sitio te aparecerá un chat.

3. En el chat busca la opción para subir archivos.

4. Selecciona una foto en alta resolución. Debe mostrar a la persona, mascota u objeto completo, ya que la postura y expresión es la que será replicada por Gemini.

Foto: Instagram.

5. Redacta un prompt específico.

Puedes guiarte con este ejemplo: "crea una figura comercializada a escala 1/7 de los personajes de la foto, en un estilo y ambiente realistas. Coloca la figura sobre la mesa, junto a una computadora, usando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto.

"Muestra en el monitor el proceso de modelado ZBrush de la figura, debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla de la computadora, coloca una caja de embalaje de juguete estilo Bandai, impresa con la ilustración original y con colores parecidos a los personajes. En la caja debe llevar el nombre (agregas el que desees)".

Toma nota: las instrucciones deben ser lo más detalladas posible para que la inteligencia artificial puede generar imágenes más fieles. Es imprescindible asegurarte que Gemini utilice la imagen de referencia adecuada.

6. Elige la opción "Imagen" en la parte inferior de la interfaz y selecciona la foto deseada desde tu galería personal. Omitir este paso puede llevar a resultados menos precisos, ya que, la inteligencia artificial, necesita esa referencia visual para crear la figura.

7. La personalización es otro aspecto útil del proceso. Al emplear prompts avanzados, debes modificar el nombre que aparecerá en la caja de la figura y ajustar detalles como el color del embalaje y la disposición de los elementos.

Es posible variar la escala de la figura, el tipo de base o el fondo, permitiéndote experimentar con diferentes estilos y presentaciones.

Consejos

Utiliza imágenes completas y bien iluminadas, la calidad de la fotografía depende de ello para el realismo del resultado final.

Si alguna parte del cuerpo falta, la inteligencia artificial puede inventar detalles o modificar la postura de manera inesperada, afectando la naturalidad de la figura generada.

Gemini permite editar y ajustar los detalles de la imagen, facilitando el retoque hasta alcanzar el resultado deseado.

Una vez finalizada la creación, las imágenes pueden descargarse para compartir en redes sociales o conservarse como un recuerdo original.

Foto: Danna Castillo.