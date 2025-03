La polémica detrás de las fotos virales al estilo "Studio Ghibli"

-

Miles de usuarios se han unido a la tendencia de convertir sus fotos al estilo Ghibli. ¿Qué hay detrás de ello?

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de imágenes que destacan por su temática similar a las ilustraciones de Studio Ghibli.

Desde fotografías personales y clásicos memes, hasta momentos históricos, esta tendencia se ha vuelto viral entre usuarios, funcionarios y famosos.

Foto: heybarshee

Se trata de una función implementada por Open AI en su Inteligencia Artificial ChatGPT, que mediante DALL-E permite cargar imágenes y dar instrucciones para modificarlas.

Nayib Buleke se unió a la tendencia de este tipo de fotos. (Foto: Nayib Bukele)

Pese a que esta IA no hace publicidad específicamente de crear versiones al estilo Studio Ghibli, es posible obtener resultados similares al darle una serie de instrucciones al programa.

Foto: heybarshee

La polémica detrás

En el contexto de esta tendencia viral, muchos han recordado la postura de Hayao Mizayaki, fundador de Studio Ghibli, sobre la Inteligencia Artificial.

Fue hace algunos años que durante el documental "Hayao Miyazaki: The One Who Never Ends", animador japonés declaró su total rechazo a este tipo de tecnologías.

Foto: Theasiancut

Refiriéndose a un demo de una animación creada con IA, dijo:

"Quien sea que cree esto no tiene ni idea del dolor ni de nada, estoy profundamente repugnado. Si de verdad queréis hacer cosas asquerosas, seguid con ello. Nunca querría incorporar este tipo de tecnología en mi trabajo. Siento profundamente que esto es un insulto a la vida misma".

De ahí que muchos seguidores de Mizayaki estén mostrando su descontento al respecto de esta tendencia de fotos animadas.

Sin embargo, la mayoría ha hecho caso omiso a sus palabras y continúan jugando con la IA.

*Con información de Espinof e Infobae