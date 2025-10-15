Guatemala escala posiciones: así queda el grupo tras vencer a El Salvador

-

La victoria de Guatemala en tierras cuscatlecas reaviva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026.

La selección de Guatemala consiguió una victoria clave en su visita al estadio Cuscatlán, al derrotar por la mínima a El Salvador (1-0), en la cuarta jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. El único tanto del encuentro lo marcó Óscar Santis apenas iniciado el segundo tiempo, un resultado que devuelve la ilusión al combinado dirigido por Luis Fernando Tena.

El triunfo permitió a la Bicolor salir del fondo de la tabla y escalar hasta la tercera posición del grupo con cinco puntos, dejando a los salvadoreños en el último lugar con 3 unidades, prácticamente eliminados.

Con este resultado, Guatemala mantiene vivas sus opciones de clasificación y llega con confianza a la recta final.

FIFA WORLD CUP 2026

️QUALIFIERS CONCACAF - ELIMINATORIAS



Se termina la FECHA FIFA de Octubre con la Fecha 4 y estas son las posiciones a falta de 2 juegos.



Grupo A: ✅Todos se pueden clasificar

Grupo B:

✅Jamaica clasifica con Victoria y Derrota

✅Curazao asegura… pic.twitter.com/Dcdn0gTghO — CNF Zone (@CNFconcacaf) October 15, 2025

En la parte alta, Surinam y Panamá continúan compartiendo la cima con seis puntos, aunque los Suriboys se mantienen líderes por mejor diferencia de goles (4 contra 3 de los canaleros).

La clasificación sigue abierta y todo se definirá en noviembre, cuando Guatemala dispute sus dos últimos encuentros en el estadio El Trébol. El 13 de noviembre enfrentará a Panamá, y el 18 cerrará ante Surinam. Ganando ambos compromisos, la Bicolor podría asegurar su boleto directo al Mundial, aunque matemáticamente todas las selecciones aún conservan posibilidades.