Guatemala escala posiciones: así queda el grupo tras vencer a El Salvador

La victoria de Guatemala en tierras cuscatlecas reaviva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026.
OTRAS NOTICIAS: ¡Revancha en el Cuscatlán! Guatemala venció a El Salvador y revive sueño mundialista
La selección de Guatemala consiguió una victoria clave en su visita al estadio Cuscatlán, al derrotar por la mínima a El Salvador (1-0), en la cuarta jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. El único tanto del encuentro lo marcó Óscar Santis apenas iniciado el segundo tiempo, un resultado que devuelve la ilusión al combinado dirigido por Luis Fernando Tena.
El triunfo permitió a la Bicolor salir del fondo de la tabla y escalar hasta la tercera posición del grupo con cinco puntos, dejando a los salvadoreños en el último lugar con 3 unidades, prácticamente eliminados.
Con este resultado, Guatemala mantiene vivas sus opciones de clasificación y llega con confianza a la recta final.
En la parte alta, Surinam y Panamá continúan compartiendo la cima con seis puntos, aunque los Suriboys se mantienen líderes por mejor diferencia de goles (4 contra 3 de los canaleros).
La clasificación sigue abierta y todo se definirá en noviembre, cuando Guatemala dispute sus dos últimos encuentros en el estadio El Trébol. El 13 de noviembre enfrentará a Panamá, y el 18 cerrará ante Surinam. Ganando ambos compromisos, la Bicolor podría asegurar su boleto directo al Mundial, aunque matemáticamente todas las selecciones aún conservan posibilidades.