¡Revancha en el Cuscatlán! Guatemala venció a El Salvador y revive sueño mundialista

Guatemala venció a El Salvador en un partido aguerrido y complicado en tierras salvadoreñas.

Guatemala cumplió con el primer paso obligado para meterse en su primera Copa del Mundo histórica, al ganar 1-0 frente a El Salvador, lo que nos mete de lleno en la pelea por el primer puesto del grupo A de la última fase de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

El gol Oscar Santis le dio los tres puntos de oro a la Azul y Blanco, con lo que los nuestros se tomaron venganza del resultado del primer duelo en el Cementos Progreso, en donde los cheros nos terminaron quitando los puntos (0-1).

Por este golazo que hizo para Guatemala en el partido ante El Salvador por las eliminatorias de Concacaf.

pic.twitter.com/kLRMMTN0TA — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) October 15, 2025

De esta manera, la Bicolor vuelve a respirar hondo en búsqueda de su primera clasificación a un Mundial, en la que sumamos cinco puntos y seguimos dependiendo de nosotros mismos para buscar el boleto directo a United 2026, que lo gana quien termina primero del sector.

La Selección Nacional se enfocará ahora de lleno en lo que será la doble fecha FIFA de noviembre, cuando recibamos en el estadio El Trébol a Panamá (13 de noviembre) y a Surinam (18), en el cierre de la eliminatoria.