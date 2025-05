-

Si Donald Trump impone un arancel a Apple del 25%, este sería el precio que obtendría su más popular producto.

Si este lujoso y popular producto iPhone no se fabrica en Estados Unidos, Donald Trump podría aplicar un arancel del 25% para Apple, generando un impacto elevado en lo precios.

Su carta de negociación son los aranceles

Esta medida va enlazada con la guerra comercial que se está viviendo con China, ya que Trump busca formas de forzar a empresas estadounidenses a producir localmente.

I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhone’s that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India, or anyplace else. If that is not the case, a… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 23, 2025

Así quedaría el precio del iPhone si se impone arancel del 25%

Por Bloomberg Línea, Erick Rincón, especialista en temas tecnológicos y director del Tic-Tank de la Universidad del Rosario, Colombia, señala que "si Trump impone un arancel del 25% a Apple por no fabricar el iPhone en Estados Unidos, es probable que el precio de este producto suba en proporción a dicho arancel", ya que China depende de grandes firmas de producción tecnológicas como India.

Para los consumidores estadounidenses, si un arancel se establece del 25% sobre los iPhones podrían quedar así el precio:

"Un modelo premium hoy en día cuesta 1,599 dólares, con el nuevo impuesto podría alcanzar hasta los 2,300 dólares, una gran diferencia", calcula el analista de mercados Gonzalo Muñoz.

"Esta medida afectaría negativamente las ventas y los ingresos de la compañía, dado que el iPhone es uno de sus productos más importantes y con gran demanda en EE.UU.", expresó el director del Tic-Tank de la Universidad del Rosario.

Según datos de Bloomberg al 23 de mayo, el 59,3% de los analistas aconsejan "comprar" en el 33,9% recomienda "mantener" y solo el 6,8% sugiere "vender".

Foto: AFP

La implementación del arancel no solo elevaría el precio, sino que también afectaría la cadena de suministro de Apple. La fabricación en Estados Unidos resulta mucho más cara debido a los altos costos laborales y la infraestructura requerida, lo que hace inviable trasladar la producción por completo.

*Con información de Bloomberg Línea