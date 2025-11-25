Así quedaron los bombos para el sorteo Mundial 2026

-

La FIFA publicó este martes los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Los cuatro primeros equipos del ranking FIFA; España, Argentina, Francia e Inglaterra, estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo.

Estos países no podrían encontrarse entre sí hasta semifinales, siempre y cuando terminen como primeras de sus respectivos grupos.

El sorteo arrancará repartiendo a los 12 equipos del Bombo 1 entre los grupos de la A a la L, y el mismo proceso se repetirá "después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden", explica la FIFA.

Todavía quedan seis boletos a a repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en liza en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.

Así quedan los bombos para el sorteo que realizará la FIFA en el mes de diciembre. (Foto: FIFA)

"Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4", indicó la FIFA.

La tetracampeona del mundo Italia, 12ª en el ranking FIFA y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase.

"Si el sorteo determinará la identidad de los equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos, el caldendario actualizado de los partidos, que incluirá los estadios y horarios de inicio, será confirmado el 6 de diciembre", puntualizó la FIFA.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.