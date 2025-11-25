¡Salvado! Cristiano podrá jugar primer partido del Mundial 2026

-

El astro portugués Cristiano Ronaldo podrá disputar los primeros encuentros del Mundial de 2026, luego de que la FIFA le aplicase una sanción parcialmente tras la tarjeta roja que recibió en las eliminatorias europeas.

El atacante de 40 años fue expulsado durante la derrota 2-0 en Dublín el 13 de noviembre, tras dar un codazo al irlandés Dara O'Shea en la espalda. Fue su primera expulsión en 226 partidos con la Seleção.

En consecuencia, la FIFA había sancionado a Ronaldo con tres partidos, dos de ellos en suspenso, mientras que ya cumplió el tercero de ellos en el encuentro entre Portugal y Armenia del 16 de noviembre, en el que los lusos aseguraron su boleto al torneo de Norteamérica del próximo verano boreal.

"De acuerdo con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el cumplimiento de los dos partidos restantes queda en suspenso a lo largo de un periodo de prueba de un año", declaró la FIFA en un comunicado entregado a la AFP.

CR7 recibió la tarjeta roja por agredir a un rival en el juego contra Irlanda. (Foto: Redes)

"Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de origen y gravedad similar durante ese periodo de prueba, la suspensión establecida en esta decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada, y los dos partidos restantes deberán cumplirse de forma inmediata en los siguientes partidos oficiales de Portugal", precisó la FIFA.

Ronaldo, el máximo goleador histórico del futbol masculino de selecciones con 143 dianas, busca el récord de disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.