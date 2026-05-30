Imágenes posteriores al enfrentamiento contra agentes de la PNC en zona 18

Presuntos sicarios fueron detenidos tras atacar al conductor de un vehículo.
EN CONTEXTO: Enfrentamiento armado contra agentes de la PNC en zona 18
Un ataque armado se originó contra un vehículo particular en 12a. calle del Bulevar San Rafael, zona 18.
Momentos después de perpetuar el ataque, los agresores dispararon contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para tratar de escapar.
Sin embargo, fueron neutralizados por la PNC y otros conductores que impidieron su paso.
Así fue:
Se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este hecho, en el que preliminarmente se reportan dos personas fallecidas y dos heridas.