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Se registra enfrentamiento armado contra agentes de la PNC en zona 18 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de mayo de 2026, 13:01
Elementos de seguridad fueron movilizados tras este enfrentamiento. (Foto: captura de video)

Elementos de seguridad fueron movilizados tras este enfrentamiento. (Foto: captura de video)

Disparos en el sector alertaron a los vecinos este mediodía del sábado.

OTRAS NOTICIAS: Localizan restos humanos dentro de un automóvil abandonado en zona 12

En la 12a. calle del Bulevar San Rafael, zona 18, se registró un ataque armado.

Presuntamente, sujetos desconocidos dispararon contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser descubiertos al cometer un ataque armado.

Cuerpos de socorro trasladan a dos personas heridas y otras dos fallecerion tras el enfrentamiento.

Autoridades no han revelado la causa del enfrentamiento ni la identidad de las víctimas. 

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

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