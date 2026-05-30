Marquinhos y Fabián Ruiz reaccionan al bicampeonato del PSG en la Champions League

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La euforia se apoderó del París Saint-Germain tras conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva al derrotar al Arsenal en una intensa tanda de penales disputada en Budapest.

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Uno de los más emocionados fue el capitán del conjunto francés, Marquinhos, quien destacó el esfuerzo colectivo que permitió al equipo volver a levantar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.

"Es una emoción diferente. Desde el primer día de la temporada, el entrenador nos dijo que ganar era difícil, pero que ganar dos veces era todavía más complicado", expresó el defensor brasileño.

El zaguero también resaltó la contribución de todos los integrantes de la plantilla, incluidos aquellos que ingresaron desde el banquillo en los momentos decisivos.

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"Hoy fuimos un equipo completo. La gente que entró marcó el espíritu de este equipo. Ahí estuvieron Gonçalo Ramos y Beraldo, que hicieron su trabajo y tiraron penales", señaló.

Por su parte, el español Fabián Ruiz admitió que aún les cuesta asimilar la magnitud del logro alcanzado por el club parisino.

"Increíble, ¿quién lo diría? Segunda victoria seguida, con lo difícil que es. Solo lo había hecho el Real Madrid. Hemos hecho un gran trabajo y todo París se lo merece", comentó el mediocampista.

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El exjugador del Nápoli también reconoció la dificultad que representó el Arsenal durante la final, especialmente por su solidez defensiva.

"Vimos que el Arsenal defiende muy bien. Aprovecharon la ocasión que tuvieron y luego defendieron el resto del partido", explicó.

Tremenda imagen, Marquinhos siendo el primero en consolar a Gabriel tras haber fallado el penal .



Rivales en la Champions, pero compañeros de selección . pic.twitter.com/QmHn7Gcqza — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 30, 2026

A pesar de las complicaciones, Ruiz destacó que el PSG mantuvo la calma y se mantuvo fiel a su planteamiento.

"No cambiamos nuestro plan y al final conseguimos la victoria. Creo que nos la merecíamos. Todavía no terminamos de creerlo", concluyó.