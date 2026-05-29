Panamerican Business School impulsa la Inteligencia Artificial en el país

-

Guatemala se convirtió en el epicentro de la vanguardia tecnológica de la región. Del lunes 25 al jueves 28 de mayo, líderes, empresarios y expertos se reunieron en el AI Week Summit, un evento organizado por Panamerican Business School (PBS) enfocado en descifrar el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo actual.

Durante cuatro intensas jornadas y a través de diversos tracks temáticos, el summit abordó desde el talento tecnológico y la gobernanza ética, hasta la ciberseguridad y laboratorios prácticos en vivo.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Visiones y desafíos del ecosistema digital

El arranque del evento estuvo marcado por grandes ponentes que sentaron las bases sobre hacia dónde camina la sociedad. Uno de los momentos más destacados fue la participación de Federico Rosenhain, quien estuvo a cargo de una conferencia diseñada para entender a fondo el estado actual de la IA, sus retos, desafíos y las enormes oportunidades que hoy ofrece su adopción.

El experto enfatizó la importancia de nuestra adaptabilidad como sociedad ante un entorno tecnológico que evoluciona a pasos agigantados.

A lo largo de la semana, el foro también contó con la participación de figuras internacionales de empresas líderes de la industria, como Ernesto Gutierrez, Head of AI Partners en Google, quien compartió su visión sobre el liderazgo del talento tecnológico para los próximos años.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

De la teoría a la acción: Innovación y laboratorios prácticos

El AI Week Summit no se quedó solo en conferencias magistrales. Los asistentes del tercer día formaron parte de laboratorios prácticos guiados (Hands-on) de tres horas, diseñados con un enfoque 100% aplicado.

En estos espacios, los participantes construyeron entregables reales, como prototipos, checklists y plantillas de experimentación, listos para ser implementados y reutilizados de forma inmediata en sus respectivas organizaciones.

Hacia el cierre del evento, las conferencias se enfocaron en el ecosistema de emprendedores, startups y el desarrollo de ingeniería agéntica, demostrando que el verdadero éxito de la IA no reside únicamente en el modelo tecnológico que se utilice, sino en el sistema operativo y estratégico que lo rodea.

¿Te lo perdiste? Mantente al tanto

Si quieres conocer más detalles sobre las conclusiones del evento, futuras ediciones o la oferta académica en tecnología que ofrece Panamerican Business School, puedes visitar su sitio web oficial: panamericanlatam.com/ai-week-summit-guatemala-2026/