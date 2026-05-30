El momento de la coronación del PSG: así levantó la Champions League en Budapest

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El Paris Saint-Germain escribió una nueva página dorada en su historia al proclamarse bicampeón de Europa tras derrotar al Arsenal en la tanda de penales de la final de la UEFA Champions League disputada en la Puskás Arena de Budapest.

La definición desde los once pasos estuvo cargada de tensión hasta que el brasileño Gabriel Magalhaes falló el penal que mantenía con vida a los Gunners. Su disparo sentenció la serie y desató la celebración de los dirigidos por Luis Enrique, que consiguieron defender con éxito la corona conquistada la temporada anterior.

En una de las imágenes más emotivas de la noche, Gabriel fue consolado por su compatriota Marquinhos apenas terminó la tanda. El capitán parisino se acercó al defensor del Arsenal para brindarle apoyo tras el duro desenlace, demostrando deportividad en medio de la euforia del triunfo.

¡¡¡SALUDEN AL REY TOTAL DE EUROPA EN LA ACTUALIDAD!!!



SALUD, BICAMPEONES



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Tras el penal definitivo, el terreno de juego se convirtió en una fiesta para el PSG. Jugadores, cuerpo técnico y suplentes invadieron el césped para celebrar una conquista histórica. Luis Enrique fue uno de los más efusivos, saltando, bailando y abrazando a sus futbolistas mientras disfrutaba de una nueva consagración continental.

Marquinhos llegó a consolar rápidamente a su compatriota, Gabriel, luego que este errara el penal que le costó la Champions al Arsenal.



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Posteriormente, el Arsenal recibió las medallas de subcampeón en medio del tradicional pasillo de honor realizado por los nuevos campeones. Después llegó el turno del conjunto parisino, cuyos jugadores fueron llamados uno a uno para recibir sus preseas antes del momento más esperado de la noche.

Con pasillo incluido por parte de los jugadores de PSG, así recibió Arsenal las medallas de subcampeón.



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La ceremonia culminó con Marquinhos levantando la Orejona ante miles de aficionados. El defensor brasileño, que llegó al club en 2013 y se ha convertido en uno de los grandes referentes del plantel, tuvo el honor de alzar el trofeo que confirmó al PSG como el rey de Europa por segundo año consecutivo.