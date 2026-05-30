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Ataque armado en Villa Nueva, joven de 23 años muere

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de mayo de 2026, 12:05
Las autoridades investigan el hecho violento ocurrido esta mañana de sábado. (Foto: archivo/soy502)

Las autoridades investigan el hecho violento ocurrido esta mañana de sábado. (Foto: archivo/soy502)

La mujer fue abordada por desconocidos en circunstancias que aún se investigan.

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En la 10a. calle"B" y 17 avenida, de la zona 4 de Villa Nueva, una mujer fue atacada por desconocidos con arma de fuego.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y ubicaron a una joven de 23 años con múltiples disparos en el cuerpo.

La víctima falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) harán la investigación correspondiente para ubicar a los responsables. 

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