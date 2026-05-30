Ataque armado en Villa Nueva, joven de 23 años muere

La mujer fue abordada por desconocidos en circunstancias que aún se investigan.
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En la 10a. calle"B" y 17 avenida, de la zona 4 de Villa Nueva, una mujer fue atacada por desconocidos con arma de fuego.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y ubicaron a una joven de 23 años con múltiples disparos en el cuerpo.
La víctima falleció debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) harán la investigación correspondiente para ubicar a los responsables.