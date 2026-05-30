Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Yandel sinfónico rompe las barreras de la nostalgia en Guatemala

  • Por Selene Mejía
30 de mayo de 2026, 06:10
Yandel hizo mover a todos con su energía. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Yandel hizo mover a todos con su energía. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Yandel interpretó las viejitas pero buenas en su "Sinfónico", bajo la lluvia y cargado de ritmo y nostalgia. 

OTRAS NOTICIAS: Yandel expresa su emoción por estar en Guatemala

Con músicos de sinfónica guatemaltecos, el género urbano sonó de manera diferente, agregando un toque de suavidad a las notas candentes de sus éxitos. 

yandl 2
Foto: Oscar Rivas/Colaborador.

"Te suelto el pelo/Dembow", "Te siento", "El teléfono", "Permíteme", "Mayor que yo", "Rakata", "Ahora es" y otras clásicas fueron llevadas a otro nivel en este formato que está revolucionando en Latinoamérica. 

yandel sinfónico 2
Foto: Oscar Rivas/Colaborador.

La lluvia no impidió que los asistentes disfrutaran de una noche llena de recuerdos.

yandel sinfonico 6
Foto. Oscar Rivas/Colaborador.

Dependiendo del país donde se presente el show, Yandel suele integrar orquestas locales y esta no es la excepción. 

yandel sinfónico guatemala
Foto: Oscar Rivas/Colaborador.

El segundo show de Yandel Sinfónico se llevará a cabo el 30 de mayo en Explanada 5. 

MIRA: 

@dventura01 Yandel #yandel #sinfonicoyandel #guatemala #instrumental ♬ original sound - Anne

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar