Yandel sinfónico rompe las barreras de la nostalgia en Guatemala

Yandel interpretó las viejitas pero buenas en su "Sinfónico", bajo la lluvia y cargado de ritmo y nostalgia.
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Con músicos de sinfónica guatemaltecos, el género urbano sonó de manera diferente, agregando un toque de suavidad a las notas candentes de sus éxitos.
"Te suelto el pelo/Dembow", "Te siento", "El teléfono", "Permíteme", "Mayor que yo", "Rakata", "Ahora es" y otras clásicas fueron llevadas a otro nivel en este formato que está revolucionando en Latinoamérica.
La lluvia no impidió que los asistentes disfrutaran de una noche llena de recuerdos.
Dependiendo del país donde se presente el show, Yandel suele integrar orquestas locales y esta no es la excepción.
El segundo show de Yandel Sinfónico se llevará a cabo el 30 de mayo en Explanada 5.
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