Así está la tabla del Grupo A tras el empate de Guatemala ante Surinam

-

La Azul y Blanco se mantiene en el último lugar del grupo A en el rumbo al Mundial de 2026 con dos unidades tras igualar ante Surinam.

La selección de Guatemala dejó escapar la victoria en el último suspiro de su visita a Surinam, luego del gol de Virgil Misidjan al minuto 93 que selló el empate 1-1 en el estadio Franklin Essed, en Paramaribo.





EMPATE EN EL MINUTO 94

️QUALIFIERS CONCACAF - ELIMINATORIAS



Surinam rescata un empate vs Guatemala con gol de Virgil Misidjan en los últimos minutos dejando el grupo muy disputado.



️GRUPO A:

1-Surinam 5 pts

2-El Salvador 3 pts

3-Panamá 2 pts

4-Guatemala 2 pts pic.twitter.com/HbdMPjjbce — CNF Zone (@CNFconcacaf) October 10, 2025

El resultado complica el panorama de la Azul y Blanco en el camino hacia el Mundial de 2026. Con este empate, Guatemala se mantiene en el último lugar del Grupo A, con apenas dos puntos y tres partidos por disputar. La igualdad deja sensaciones amargas en el plantel dirigido por Luis Fernando Tena, que ahora está obligado a sumar de a tres en la próxima jornada, el martes 14 de octubre, cuando enfrente a El Salvador (8:00 p. m.)

El conjunto chapín había logrado adelantarse en el marcador con un gol de Darwin Lom al minuto 75, y todo indicaba que se llevaría una valiosa victoria como visitante. Sin embargo, el tanto de Misidjan en tiempo de descuento frustró las aspiraciones guatemaltecas ante un equipo surinamés que supo complicar en su propio terreno y permanece en la cima del grupo con cinco puntos a falta del cruce entre El Salvador y Panamá.