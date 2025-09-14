Así quedó el kiosko que se desplomó en La Democracia, Escuintla (video)

El kiosko del parque central se desplomó tras las lluvias, un estudiante murió en el lugar.
Las fuertes lluvias registradas la tarde del sábado hicieron que un kiosko, ubicado en el parque central de La Democracia, Escuintla, se desplomara con varias personas dentro.
Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales llegaron al lugar para trasladar a los lesionados a diferentes centros asistenciales.
Un grupo de estudiantes que corría con la antorcha, se refugió de las lluvias dentro del kiosko, sin imaginar que la plataforma se vendría abajo.
Uno de esos estudiantes era Anthoni de Jesús Xoch Hernández, de 15 años, quien perdió la vida al quedar atrapado bajo la estructura de una pérgola.
Así quedó el kiosko:
Hasta ahora se desconoce el estado de salud de los heridos, pero muchas personas siguen en el lugar levantando escombros.