El joven que falleció tras desplome de kiosko en La Democracia

Un grupo de estudiantes que llevaba una antorcha, se refugió de la lluvia debajo de la estructura, la cual colapsó.
EN CONTEXTO: Lluvias provocan desplome de kiosco en La Democracia
Tras las fuertes lluvias registradas la tarde del sábado, uno de los kioscos del parque de La Democracia en el departamento de Escuintla colapsó, dejando a varios heridos.
Anthoni de Jesús Xoch Hernández, de 15 años, perdió la vida al quedar atrapado bajo la estructura de una pérgola.
Xoch, junto a otras personas, se resguardaban de las fuertes lluvias sin imaginar el fatal accidente que dejó al menos 20 personas heridas.
Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales llegaron al lugar para trasladar a los lesionados a diferentes centros asistenciales.
Así fue el accidente:
Según varios testigos, el kiosco, donde se exhiben cabezas monumentales de piedra no soportó la acumulación de agua debido a su antigüedad.