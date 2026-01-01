Así recibieron el 2026 los deportistas guatemaltecos

En familia, con amigos o con sus parejas; los deportistas guatemaltecos recibieron con ilusión el Año Nuevo.

Cada quien puso su toque particular para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026, un año que abrazan con la mentalidad de cumplir sus objetivos y seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales.

Después de un gran año personal, Jorge Aparicio capitán del subcampeón centroamericano Xelajú, viajó a Montana, Estados Unidos, para recibir el año con su familia en la nieve. También fue a la nieve para esquiar el defensor costarricense Alexander Robinson, bicampeón con Antigua.

Ana Lucía Martínez, del Cruz Azul, compartió una foto quemando estrellitas en su natal Zona 5. Y Adriana Ruano, medallista olímpica de oro, publicó una foto capturando el primer amanecer del 2026 desde Río Dulce.

Nicolás Samayoa la pasó con su esposa en Antigua, Aparicio estuvo en Montana y Jean Márquez recibió el año en un jacuzzi. (Fotos: Redes)