Así recibieron el 2026 los deportistas guatemaltecos

En familia, con amigos o con sus parejas; los deportistas guatemaltecos recibieron con ilusión el Año Nuevo.
MÁS DEPORTES: Guatemalteco Francisco Arredondo listo para el Rally Dakar 2026
Cada quien puso su toque particular para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026, un año que abrazan con la mentalidad de cumplir sus objetivos y seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales.
Después de un gran año personal, Jorge Aparicio capitán del subcampeón centroamericano Xelajú, viajó a Montana, Estados Unidos, para recibir el año con su familia en la nieve. También fue a la nieve para esquiar el defensor costarricense Alexander Robinson, bicampeón con Antigua.
Ana Lucía Martínez, del Cruz Azul, compartió una foto quemando estrellitas en su natal Zona 5. Y Adriana Ruano, medallista olímpica de oro, publicó una foto capturando el primer amanecer del 2026 desde Río Dulce.
Las fiestas de fin de año también dejaron el reencuentro de exfutbolistas y futbolistas de Comunicaciones. Juan José Paredes, Rigoberto Gómez, José Manuel Contreras y Rafael Morales, almorzaron juntos el 31 de diciembre.