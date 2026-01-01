Guatemalteco Francisco Arredondo listo para el Rally Dakar 2026

-

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo ya se encuentra en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita, para enfrentar el Rally Dakar 2026, que contará con 13 etapas, más el Prólogo que da el banderazo de salida este sábado.

El chapín defenderá los colores del BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, en la categoría Rally2 de motocicletas, al mando de una KTM 450 Rally Réplica, marcada con el número 70.

The official route of Dakar 2026!

Yanbu - Yanbu

7,906 km (4,748 km of SS)

7,994 km (4,840 km of SS)



#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/O7DtPDvtMK — DAKAR RALLY (@dakar) November 13, 2025

Esta será la ocasión número 17, en la que Arredondo participe en la también conocida, carrera más difícil del mundo. El guatemalteco inició su historia en el Dakar, en el 2004, cuando la competencia comenzaba en Europa y finalizaba en África.

Luego, por cuestiones de las guerras y posibles atentados, el evento se mudó por algunos años a Sudamérica para, después, dar paso a Arabia Saudita, que organizará esta competencia por séptima ocasión en este 2026.

La competencia

La prueba de este 2026 contará con 13 etapas completas, más el Prólogo inicial, que da el banderazo de salida. Contará, además con una jornada de descanso el día 10, en la ciudad de Riyadh.

El Prólogo tendrá un Enlace inicial de 73 kilómetros, y un Especial cronometrada de 23 kilómetros, y servirá para que los pilotos tengan su primer contacto con la carrera más difícil del mundo.

First day of the year, first rides of the year #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/jhUXInvbqj — DAKAR RALLY (@dakar) January 1, 2026

"Creo que ya hemos tenido varios años en Arabia Saudita y aunque no conozco el recorrido en detalle, sé que será muy duro con esas etapas maratónicas. Tengo la suerte de estar en un gran equipo como BAS, a bordo de una KTM 2026, que incorpora varias mejoras, sobre todo a nivel de suspensiones", comentó el guatemalteco.

Para Francisco, el Rally Dakar, es "Un sueño, luego una pesadilla, y después, nuevamente un sueño. ¿Objetivo? El Dakar es una carrera contra nosotros mismos, por ello salgo a dar lo mejor. Quiero terminar bien cada jornada, tratar de alcanzar una buena posición y desde allí salir a apretar en las últimas etapas", finalizó.