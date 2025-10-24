Versión Impresa
Así recuerdan a reina de belleza fallecida en trágico accidente (video)

  • Por Jessica González
24 de octubre de 2025, 10:09
La representante de Pachalum falleció en un accidente de tránsito. (Foto: redes sociales)

El municipio de Pachalum llora la muerte de su reina de belleza.

EN CONTEXTO: Reina de belleza guatemalteca muere en trágico accidente

Krisbely Daniela Córdova Manuel, de 19 años, falleció en un trágico accidente.

La joven se conducía en una motocicleta cuando, por razones desconocidas, se accidentó contra un camión de volteo, en Pachalum, Quiché.

Autoridades ya investigan las causas del accidente. 

(Foto: redes sociales)
Así la recuerdan

Córdova era la actual Señorita Cultura y Deportes del municipio.

La comunidad lamenta profundamente el fallecimiento de "la flor que representaba su cultura y deporte".

Para recordarla, se ha compartido un video en redes sociales sobre sus mejores momentos.

"Hoy Pachalum se viste de silencio, porque una luz hermosa se ha apagado pronto", comienza diciendo el audio.

Mira aquí el video: 

  • Últimas noticias de Guatemala

