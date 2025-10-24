Así recuerdan a reina de belleza fallecida en trágico accidente (video)

El municipio de Pachalum llora la muerte de su reina de belleza.
Krisbely Daniela Córdova Manuel, de 19 años, falleció en un trágico accidente.
La joven se conducía en una motocicleta cuando, por razones desconocidas, se accidentó contra un camión de volteo, en Pachalum, Quiché.
Autoridades ya investigan las causas del accidente.
Así la recuerdan
Córdova era la actual Señorita Cultura y Deportes del municipio.
La comunidad lamenta profundamente el fallecimiento de "la flor que representaba su cultura y deporte".
Para recordarla, se ha compartido un video en redes sociales sobre sus mejores momentos.
"Hoy Pachalum se viste de silencio, porque una luz hermosa se ha apagado pronto", comienza diciendo el audio.
Mira aquí el video: