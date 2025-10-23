Reina de belleza guatemalteca muere en trágico accidente

Daniela era la representante de belleza de su municipio.
OTRAS NOTICIAS: Excursión termina en tragedia: maestro muere ahogado en Petén
Krisbely Daniela Córdova Manuel, de 19 años, falleció en un trágico accidente.
Según las autoridades, la joven se conducía en una motocicleta cuando, por razones desconocidas, se accidentó contra un camión de volteo.
El hecho ocurrió entre la ruta de Llano Grande y Las Minas, Pachalum, municipio de Quiché.
Córdova era la actual Señorita Cultura y Deportes de Pachalum.
La comunidad lamenta profundamente el fallecimiento de "la flor que representaba su cultura y deporte". Asimismo, exige justicia y pide a las autoridades que aclaren las causas del incidente.
El colegio Pachulum, donde estudiaba, expresó su pesar a través de las redes sociales.