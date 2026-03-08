Versión Impresa
Pareja queda atrapada tras fuerte accidente en ruta al Atlántico (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de marzo de 2026, 07:15
Cuerpos de socorro implementaron herramientas especiales para rescatar a la pareja. (Foto: Shutterstock)

La pareja quedó atrapada dentro del vehículo luego del impacto.

Un conductor de un tráiler y un vehículo particular colisionaron mientras transitaban por el km. km. 123 de la ruta al Atlántico.

La fuerza del impacto destruyó la parte lateral del vehículo donde se transportaba una pareja.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar asistencia y realizar el rescate, ya que ambos quedaron atrapados dentro del automóvil.

Así fue su rescate:

Por la gravedad de sus heridas, la pareja fue trasladada a un centro hospitalario.

