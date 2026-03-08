Pareja queda atrapada tras fuerte accidente en ruta al Atlántico (video)

La pareja quedó atrapada dentro del vehículo luego del impacto.
OTRAS NOTICIAS:Capturado con explosivo abastecía de armas a terroristas
Un conductor de un tráiler y un vehículo particular colisionaron mientras transitaban por el km. km. 123 de la ruta al Atlántico.
La fuerza del impacto destruyó la parte lateral del vehículo donde se transportaba una pareja.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar asistencia y realizar el rescate, ya que ambos quedaron atrapados dentro del automóvil.
Así fue su rescate:
Por la gravedad de sus heridas, la pareja fue trasladada a un centro hospitalario.