Así retiraron el camión volcado en ruta Interamericana (video)

El camión fue retirado del lugar esta madrugada para habilitar el paso.
EN CONTEXTO: Camión vuelca en ruta Interamericana y bloquea paso vehicular (video)
La noche del viernes 24 de octubre, un camión que transportaba varios costales de abono, volcó en el kilómetro 16.5 de la ruta Interamericana.
El percance se dio en la colonia 4 de Febrero, de San Lucas Sacatepéquez hacia la ciudad de Guatemala, indicó Mynor Espinoza, vocero de la PMT de Mixco.
El paso quedó obstaculizado, pues los costales quedaron regados sobre la cinta asfáltica.
Esta madrugada, la Municipalidad de Mixco coordinó el retiro del vehículo.
Así fue retirado del lugar: