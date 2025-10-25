Camión vuelca en ruta Interamericana y bloquea paso vehicular (videos)

La vía que conduce hacia la ciudad capital se encuentra obstaculizada.
Un accidente de tránsito se registró la noche de este viernes 24 de octubre en el kilómetro 16.5 de la ruta Interamericana.
Este incidente se dio en la colonia 4 de Febrero, en sentido de San Lucas Sacatepéquez hacia la ciudad de Guatemala, indicó Mynor Espinoza, vocero de la PMT de Mixco.
Se ha coordinado con una retroescavadora para rehabilitar el paso vehicular, agregó Espinoza.
Bomberos Voluntarios acudieron a cubrir la emergencia, tal como se observa en imágenes que circulan en redes sociales.
En las imágenes se observa que el camión transportaba costales, los cuales han quedado regados sobre la cinta asfáltica.
Ruta alterna
Como ruta alterna, las autoridades recomendaron utilizar el bulevar de ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.