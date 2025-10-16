¡Paso liberado! Así retiraron el tráiler que bloqueaba el paso en Muxbal (video)

El tráiler quedó varado obstaculizando el paso en ambas vías.
Durante esta madruga de jueves 16 de octubre, un tráiler quedó varado en las vueltas de Antioquía, en el tramo que comunica el centro de Santa Catarina Pinula con Muxbal y Carretera a El Salvador.
El piloto intentó maniobrar pero fue en vano, pues quedó atorado en pleno cruce.
Por la posición en la que estaba, el paso en ambas vías estaba obstaculizado por completo.
Sin embargo, el alcalde de Santa Cartarina Pinula, Sebastián Siero, informó que el vehículo pesado ya fue retirado, dejando libre el paso.