Así suena "Teniente", la agrupación integrada por Carlos Peña y JuanFer Herrera

El 1 de septiembre del 2025 es la fecha elegida para lanzar el sencillo "Huracán", de la nueva agrupación guatemalteca llamada Teniente.
EN CONTEXTO: Carlos Peña, JuanFer Herrera y Suago crean agrupación "Teniente"
Carlos Peña, JuanFer Herrera y Sami se unen en un nuevo proyecto que nació de la hermandad de los involucrados.
Los tres músicos nacionales hicieron un en vivo desde su "Bunker", una cueva llena de instrumentos y equipo de grabación, para contar cómo nació el ingenio para unir su talento, mientras hablaban de sus anécdotas, también se cortaban el cabello y se relajaban junto al crew de producción.
Además de las buenas noticias, en plena trasnmisión Carlos Peña comentó que fue traicionado por su Big Band con la que trabajó durante 9 años, pues descubrió que la banda se presentaba sin él, esto lo llevó a plantear su carrera y le abrió la puerta a pensar en reinventarse.
"Ellos son mis mejores y verdaderos amigos", agregó Carlos, al hablar de su transición y nuevo comienzo.
Con mucha energía y luego de presentarse por primera vez en los Premio Estela los músicos presentan "Huracán". Aquí se escucha el pop y el rock integrados en una propuesta fresca, como explica JuanFer.
¿Por qué Teniente?
Según los músicos cada uno cuenta con una trayectoria que puede verse como un duro entrenamiento de resistencia, de altas y bajas.
